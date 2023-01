550 miljarder ton liv

Den samlade kolbiomassan av allt liv uppskattas till 550 miljarder ton, vilket innefattar växter, svampar, djur, bakterier och andra domäner. Enbart växterna väger 450 miljarder ton, medan djuren tillsammans endast väger 7 miljarder ton, visar studien som publicerades igår i Proceedings of the National Academy of Sciences.