Kvickrot växer tätt

Vi passerar ett fält där höstvetet skördades sent i augusti och där kvickroten redan växer tät och i gröna ruggar. Om några veckor kommer dock den gröna inkräktaren att ha vissnat. Samma dag har Håkan Wahlstedt sprutat med glyfosat så att fältet i vår är redo att sås med åkerbönor och foderärter.

Få gånger räcker

Glyfosatet är också effektivt på vitgröe och annat gräsogräs som hunnit rota sig på detta fält sedan 2012, då växtskyddsmedlet senast användes. En eller kanske två gånger räcker det att spruta under gårdens växtföljd på sex år. Antingen efter skörd eller före sådd. Bara linet som odlas för industriell produktion av linolja besprutas då grödan växer.

Vinner tid

Glyfosat är viktigare i norra Europa än i södra, säger LRFs växtskyddsexpert Agneta Sundgren, som är med på gården. Under den korta svenska hösten är det viktigt att låta grödorna växa så länge som möjligt och att bekämpa sent, men före frosten. Med glyfosat vinner man tid. Det ger att flexibiliteten ökar, flikar Håkan in. Valmöjligheten att så en viss gröda efter en annan ökar när ogräs snabbt kan tas bort.