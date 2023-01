Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vattenmyndigheterna känner dock väl till lagen , och följer den. För varje vattenförekomst som är aktuell för att bli utpekad som kraftigt modifierat vatten eller ges ett undantag så har Vattenmyndigheterna undersökt om det finns ett underlag som visar att regelverket är uppfyllt. I dessa fall har vi också föreslagit kraftigt modifierat vatten (KMV) eller undantag. Denna process har dock inte resulterat i några nya förslag till KMV eller undantag i Västerhavets distrikt i det pågående samrådet. Att ge undantag eller utpeka ett vatten som kraftigt modifierat utan att det finns ett underlag som visar att lagens krav uppfylls är alltså lagstridigt. Självklart kan man, om man anser att det finns ett sådant underlag som vi inte redan har, skicka in detta i samrådet.

Miljökvalitetsnormerna som föreslås är just förslag. Beslut sker i december, och fram till dess kan man alltså påverka förslagen. Det är tråkigt att skribenten inte är nöjd med samrådsmötet, men alla är välkomna att delta i samrådet på flera sätt än detta enda möte. Samrådet är till för att alla som så önskar ska få lämna in synpunkter. Alla synpunkter kommer att läsas och diskuteras. På grund av pandemin kan Vattenmyndigheten inte ha fysiska möten, och digitala möten behöver hanteras på ett annat sätt, men det betyder inte alls att man inte kan inkomma med synpunkter. Så lämna gärna in synpunkterna i vårt samråd, det finns tydliga instruktioner på vår hemsida. Samrådet är öppet till den 30 april. På samma sida finns också kontaktuppgifter om man vill prata med oss direkt eller skicka ett meddelande.