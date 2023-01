Största hittills

Modern anläggning

Djuren slaktas

Hundratusentals grisar bränns

Runt om i landet, in 23 olika provinser har enligt Landsbrugsavisen totalt runt 200 000 grisar hittills bränts i försöket att minska smittspridningen.

Jordbruksföretaget Animal Husbandry Co Ltd., där IFU är medägare, har investerat 28,4 miljoner danska kronor i anläggningen och har ett mål att producera 385 000 slaktsvin per år.