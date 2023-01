Kostar miljoner

”Få yngre behärskar kunskapen”

– Vi börjar med plogen för den är ett komplicerat redskap som är svårt att ställa in. Vi tror att glyfosatdebatten kommer att öka intresset för att plöja. Särskilt i nordöstra Tyskland finns det brister i kunskap om plöjning. Där har många stora företag kört plöjningsfritt ända sedan DDR-tiden för mer än 30 år sen och få yngre behärskar kunskapen att ställa in en plog.

Systemet guidar och ger stöd

Först lotsar Cemos i en fråga-svar-dialog föraren genom de grundläggande traktorinställningarna. Sedan ger redskapsassistenten föraren stöd i att ställa in redskapet rätt. För redskap som ännu saknar assistent får man istället generella råd om hur traktorn bör justeras in för redskapstypen. Därefter guidar Cemos i en optimeringsdialog föraren till bästa möjliga avverkning och bränselförbrukning, mätt i hektar per timmer och liter per hektar.