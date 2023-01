Knappast oväntat minskade traktorregistreringarna under 2018 med cirka 10 procent till 2885 stycken under torråret. Rimligen dämpade det investeringslusten inte minst hos hundrahästarssköparna. Men ändrade regler gjorde att extra många traktorer registrerades i slutet av 2017.

Fortsatte växa

Flest valde grönt

– Vi har täckt in de modellgap vi haft under 100 hk och runt 250 hk, det visar sig nu i statistiken, säger Mikael Persson, distriktschef för Svenska John Deere. Vi ser en klar och tydlig utveckling mot att större motorstyrkor, men segmentet under 100 hk är fortfarande viktigt. Där finns många kunder, men de efterfrågar inte alltid den senaste tekniken. Sen har vi varit stabila med samma nio återförsäljare och 35 försäljningspunkter, och så kommer det att se ut under lång tid framåt.