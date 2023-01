Torkstressade grödor och lokalt begränsade skurar

– En del har redan dragit i gång med en andra skörd och fler kör nog i veckan. Vi har det torrt men förutsättningarna är helt annorlunda än förra året. Skillnaden är att vi fått mycket lokala regnskurar och att vi hade en del vatten kvar långt fram i säsongen. Men nu börjar grödorna bli torkstressade och återväxten är varierad. De som slog tidigt har haft en god återväxt men de som väntade in i juni har på många håll knappt fått någon återväxt alls och även höstvetet börjar torka ner på sina håll. Däremot ser både potatisen och majsen otroligt bra ut, potatisen har ju fler möjlighet att bevattna och majsen fick tillräckligt med fukt så den kunde börja gro, säger Therese Tarler, växtodlingsrådgivare i Kalmar.

Läget i Dalarna

– Just hu håller folk på och kör in hö och de har fått in rätt så mycket. I övrigt är det torrt. Den första skörden kom igång jättebra men höet har inte kommit i gång alls lika bra. Det har regnat väldigt lite i juni och det som har kommit är i form av lokala åskskurar. Det innebär att på vissa ställen har man fått bra med regn medan andra har haft det väldigt torrt. Överlag så är allt ganska tidigt och vi är inte så långt efter Mälardalen som vi brukar vara. Spannmålen ser jättefina och lovande ut, men det skulle behöva komma regn nu, säger Linnea Bäckman, växtodlingsrådgivare i Dalarna.