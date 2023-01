I slutändan kommer pengarna att motsvara i runda tal 10 öre per kilo slaktvikt eller motsvarande 30 kronor för ett nötkreatur, 10 kronor för en gris och 3 kronor för ett lamm.

Minst ett halvår

– Kompensationen i form av torkstödet ger en sänkning av kontrollavgiften men bara under en viss del av 2019. Vi räknar med att låta djurbönderna få del av pengarna under minst ett halvår. På så vis kan vi gynna den breda massan, säger Hans Agné, VD för Svenska Köttföretagen.

Jobbar för bättre villkor

Parallellt driver slakteribranschen på för bättre villkor för de storskaliga anläggningarna. Bakgrunden är ett regeringsbeslut från 2008 som säger att avgifterna för anläggningar som slaktar under 200 ton per år ska ligga på EUs miniminivå. Det innebär samtidigt att de större slakterierna betalar nästan dubbelt så mycket i avgift per slaktat djur jämfört med de mindre anläggningarna.