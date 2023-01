När Land Lantbruk veckan efter midsommar besöker Rydsgård på en av Romeleåsens sluttningar i södra Skåne har Johan Karlzén nyss varit ute och plockat flyghavre under en strålande sol.

Grödorna ser bra ut

Sedan maj förra året är han ordförande för Sveriges Spannmålsodlareförening. Generellt, tycker han, riktades mycket av uppmärksamheten under torkkrisen 2018 till landets djurbönder medan spannmålsodlarna hamnade i skymundan.

– Normalskörd för åkerbönor på gården är 5 ton per hektar och i fjol tröskade vi bara 230 kilo. Är det inte någon som fattar hur dåliga skördar vi har? tänkte jag.

– När vi nu efter ett oerhört dåligt år kommer in med tomma kassor och tomma lager är det avgörande att vi får en skörd som är en bit över normalskörd för att lantbruket ska kunna tjäna pengar och komma i fas igen, säger Johan Karlzén.

Koll på kontrakten

– Jag kan tycka att Lantmännen skulle se till att lantbrukarna tjänar så mycket som möjligt på gårdarna på de produkter som produceras. Utdelningen året efter åker ju ofta in i insatskapital, vilket inte är tillgängligt. Det är kronor per kilo som ger nyttan av en hög skörd. 50 öre mer per kilo gör en enorm skillnad på sista raden och därmed för investeringsviljan, säger Johan Karlzén.