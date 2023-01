Teknikutmaningen: Kartapp ska förenkla täckdikning

Maskiningenjörsstudenten Jakob Runevad fick en idé under årets vårbruk på föräldrargården i mellersta Halland.

- Jag har klurat på det här under våren så det är kul att det kom en tävling.

Idé: Att med GPS skapa och uppdatera befintliga kartor genom att märka ut punkter via GPS.

Konceptet använder GPS som en basstation på gården, en likadan portabel GPS bärs med ut i fält, driven av en powerbank. Appen läser in korrigeringssignaler via internet för att förbättra precisionen. Slutresultatet ska vara en kartvy i appen där det går att logga in och se resultatet direkt.