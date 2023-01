Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Under presentationen av klimatpaketet påpekade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att "Nature is an important ally in the fight against climate change". Lika viktig allierad är dock de som äger och brukar naturen. I en svensk kontext verkar detta lätt glömmas bort. De skogsägare som i generationer har brukat sin skog, och därmed ökat volym och inlagring, har inte direkt blivit hyllade för sin insats av det offentliga. Istället framställs de som miljöbovar för att de inte låter skogen stå.