Komplext regelverk hämmar

Vill ha tydligare permanenta regler

Dispens löpte ut 15 augusti

Under sommaren har Transportstyrelsen beslutat om en dispens som ska underlätta för frakten av foder. Men dispensen gällde endast det fartyg som sätts in extra under sommaren för att stötta transporterna under turistsäsongen. Nu gäller att det finns en del foder som måste gå som farligt gods medan hö under 14 % vattenhalt samt ensilage kan gå med vanliga turer.