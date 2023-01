Ökande intresse

Bra komplement

Han berättar att det blir alltmer populärt att köpa mjölkautomat, men att det finns ett visst motstånd. Trots att det går att tjäna in investeringen på väldigt kort tid.

– De som installerat våra maskiner säljer mellan 50 och 80 liter mjölk per dag och kan få in 20 000 till 30 000 kronor per månad. Vi tror att en mjölkautomat som sköter sig själv är ett bra komplement till jordbruket och djurhållningen.