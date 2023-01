Värmen orsak

· Silor som ska rymma ekologisk spannmål får inte behandlas med Kobiol, men medlet Aquapy 4771 kan användas. Sanering måste utföras i god tid så att inga rester finns kvar när spannmålen läggs in.

FAKTA: Gasning av lager

Fosfintabletter släpps ned i spannmålen under tiden spannmål körs runt i silon (pelargasning) eller när man flyttar spannmålen från ett lager till ett annat. Silon ska vara tät, är det planlager täcks det med plast. Gas utvecklas och får verka ett antal dagar. Därefter luftas spannmålen. Lagerutrymmena ska vara stängda och låsta så att ingen kan ta sig in under gasningen. Om värmeutvecklingen i spannmålen redan har blivit för hög på grund av insektsangrepp måste spannmålen ofta flyttas för att kokor i den ska slås sönder före gasning.