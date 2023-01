Stora regnproblem i norr

ÖSTERGÖTLAND: I huvudsak är det mesta färdigt. Det finns lite kvar att skörda. Förra veckan var bra och många hann med att avsluta då. Det som står kvar är åkerbönor och lin. Det har varit en del falltalsproblem med höstvetet, det är grodda kärnor. Vad gäller vallskördarna skulle det möjligtvis kunna vara problem att ta sig in på fälten eftersom det regnade mycket under en period. Volymen finns nog där, men man ska få den i huset också. Höstsådden löpte bra under förra veckan, de flesta är nog ganska nöjda. (Per-Magnus Johansson, VD Forsbecks)