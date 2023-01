Stora förluster efter andra året av missväxt

Under ett normalår har Prästbol fler hektar vall än de behöver men i år är skörden långt ifrån tillräcklig. Till följd av torkan måste Jan Johansson minska djurantalet från cirka 1250 till 800 djur.

– Det ser inte bra ut just nu men vi får se, året är inte slut än. Här gav förstaskörden ungefär 70 procent av normal skörd. Jag har fått ihop 750 bal från träda som vänliga människor runt om kring släppt åt mig men den har vi redan börjat använda för stödutfodring. Största problemet är andraskörden. Den skulle egentligen köras av nu men jag har sett att det bränner där korna har betat. Och eftersom återväxten inte varit mer än 10 procent av en normal andraskörd så väntar vi i stället in lite regn så vi kan ta bort det. Nu hänger mycket på att vi får bra tredjeskörd och bra majsskörd, säger han.

Har fodrat grönfoder sen mitten av juni

I fjol var väderläget likartat i Värmland och redan då tröt fodret. På delar av Prästbols areal fick djuren beta till november och Jan Johansson köpte in 1500 bal som räckte fram till årets betesperiod. Men eftersom lagren var tomma och tillväxten nära obefintlig på vallarna har Jan Johansson tvingats fodra grönfoder sen mitten av juni i år.

– Jag har fördelen att kunna avstå från att köpa de runt 300 tjurkalvar som jag annars skulle ta in i besättningen. Under våren har vi också bestämt oss för att dra ner på semineringarna och i stället slakta en del kvigor i höst och vinter.

– Det är en tuff bransch och just nu när det är fallande priser så det är inte helt lätt. Man måste gardera sig. Redan när jag tar in kalven gör jag en plan för när den ska slaktas och till vilket pris. Jag gör en budget när jag köper in dem och planerar efter den ungefärliga tid det tar att få dem färdiga, säger Jan Johansson och tillägger: