”Väldigt stora volymer”

Lantbrukare får återbetala

Hur stor mellanskillnad lantbrukarna ska betala Lantmännen för utebliven leverans varierar naturligtvis beroende på vilket pris de sålt till och när återköpet gjorts. Enligt Lantmännen ligger den i många fall mellan 200 och 800 kronor per ton beroende avtalspris och avtalsform.

Till exempel kunde lantbrukare i mars sälja maltkorn på termin till Lantmännen för 1 500 kronor per ton och ett återköp i augusti kunde ge ett pris på omkring 2 300 kronor per ton. I ett sådant scenario ska lantbrukaren betala 800 kronor per ton som inte levererats upp till kontraktets minimivolym. Totalt handlar det om mångmiljonbelopp som lantbrukare ska betala för uteblivna leveranser.