Lägre produktion

Goda förutsättningar

"Vettigt att prissäkra"

Just nu är priserna på ny veteskörd lite högre än på gammal och de har gått upp något.

– Det är lite bättre fart i vete just nu, men med tanke på Ryssland är det inte helt givet att det blir bättre priser om de får en stor skörd. Så det kan vara vettigt att prissäkra en del nu, säger Per-Arne Gustafsson, spannmålschef på Svenska Foder.

Lite högre pris i år

Även om exporten från Sverige går trögt så gynnar valutakursen den just nu.

"Ta chansen"

"Konsumtionen ökar inte"

Generellt tror han dock på en lägre prisbild som det nya normalläget med priser runt 3-3,20 kronor per kilo för raps, 1,40-1,50 kronor per kilo för vete och 1,50-1,60 kronor per kilo för maltkorn.