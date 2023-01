Spaning 2019: ”Ett politiskt ödesår för lantbruket”

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Dags att bekänna färg

Mer makt över Cap

Vilken draghjälp ut ur krisen kan lantbrukarna då hoppas på under 2019? Förutom, så klart, ett högre pris för sina produkter?

Svenska politiker är delvis bakbundna av EU:s regelverk som begränsar extra kontant hjälp till just "brandkårsutryckningar". Men det finns en hel del annat i det svenska regelverket som våra politiker kan påverka desto mer. Därtill får de ett betydligt stärkt inflytande över den kommande reformen av EU:s jordbrukspolitik, Cap, som under 2019 går in i ett intensivt förhandlingsskede.