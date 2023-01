Mjöldryga i råg

Det lagstadgade gränsvärdet för don (deoxynivalenol) är 1 250 mikrogram per kilo (1 750 mikrogram per kilo för havre) spannmål avseende livsmedelsändamål. För foderändamål finns ett riktvärde inom branschen på 8 000 mikrogram per kilo spannmål.