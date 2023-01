Solel ger tio gånger större skörd än energiskog

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

2020 odlades cirka 8 400 hektar med energigrödor (Jordbruksverket, Jordbruksmarkens användning 2020), huvudsakligen salix, ofta med stöd från staten. Energiskog lagrar på ett år 5–7 kilowattimmar per kvadratmeter (Areskoug 2006, Miljöfysik. Energi för hållbar utveckling). Den kan användas vid kraftvärmeproduktion där nästan all energi från energiskogen kan tas tillvara som el och värme. Vid produktion av drivmedel som metanol och DME från ved går dock halva energin förlorad (Skogsindustrierna, Fordonsbränslen från skogsråvara). Detta kan sammantaget jämföras med en markbaserad solcellspark i Sverige som ger 60–70 kilowattimmar el per kvadratmeter och år, antaget 1,5 hektar per megawatt solceller och att den årliga solelproduktionen är 900–1 100 magawattimmar per megawatt.