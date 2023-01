”Sojapriset åker berg- och dalbana”

Foder. Här är det berg och dalbana. Sojan var nere på under 8 US dollar per bushel, det är verkligt lågt. Det har varit en stor skörd i Brasilien, fortsatta tullar på amerikansk soja i Kina och så ett sent vårbruk på andra sidan Atlanten vilket ger större sojasådd. Vilken betydelse det har haft vet ingen men återköp av sålda kontrakt drog igång i mitten på veckan och då steg sojan med mer än 30 cent per bushel.