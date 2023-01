Smithfield - grisjätten med total kontroll

Först med djuromsorgsprogram

Smithfield var också först av grisjättarna att införa ett djuromsorgsprogram och först med att hålla dräktiga suggor i grupp. Löftet från dåvarande vice VD-n Dennis Treacy, att företaget under 2017 helt ska ha fasat ut suggor i bur under dräktigheten, verkar kunna infrias.

Smithfield är världens största producent av griskött och har 15 procent av USAs slaktproduktion samt 28 procent av dess produktion av fläskprodukter. Bolaget köper in slaktkroppar och processar totalt 33 miljoner grisar per år.

Lägst produktionskostnad i USA

Kontroll på hela värdekedjan

Under varumärket The Pure Farms säljer Smithfield kött från grisar uppfödda helt utan antibiotika. De grisar som måste behandlas tas åt sidan och märks särskilt och stallen har 90 procents beläggning jämfört med normalproduktionen. Stallen finns i North Dakota och sydöstra Iowa, långt bort från de mest grisintensiva områdena. Projektet offentliggjordes i februari 2017.

Smithfields uppköp av såväl gårdar som slakterier och förädlingsindustrier startade i slutet av 1980-talet. Strategin går under namnet "vertikal integration" och innebär att företaget har kontroll på hela värdekedjan. Ägarna till de kontrakterade gårdarna står bara för byggnader och daglig tillsyn. Allt annat, som foderleveranser och veterinärtillsyn, sköts av Smithfield.

Enligt bolagets egen rapportering använde Smithfield förra året 254 milligram antibiotika per kilo uppfött djur. Den genomsnittliga användningen i Europa är 135,5 milligram och det är bara tre europeiska länder – Cypern, Spanien och Italien – som använder mer antibiotika än Smithfield.

I North Carolina, en av USAs gristätaste delstater, står Smithfield för 85 procent av all grisproduktion. Ägarkoncentrationen ledde till att delstaten 2001 förbjöd processföretag att köpa lantbruk samt att använda det så kallade "lagoon and spray"-systemet för spridning av flytgödseln.

Ägs av kinesiska WH Group

Övriga källor: Smithfield Foods, PBS News Hour, Pig Business, Daily Mail, New York Times.

Företaget startades som packeri av främst rökta skinkor i Smithfield, Virginia, 1936 av Joseph W Luter och dennes son. Efter att under ny ägare ha varit nära att gå i konkurs övertogs det 1974 av grundarens sonson.

1981 köpte Smithfield den lokala rivalen Gwaltney Inc. Under de kommande 25 åren följde ytterligare 40-tal bolagsförvärv. Köpet av John Morrell & Co 1995 gjorde Smithfield till USAs största producent av griskött.