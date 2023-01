Skilj på den mätande och den mättande sektorn

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Boken ”The Atlas of Food - Who Eats What, Where And Why” ligger på mitt skrivbord. Den kunde hetat Who Farms What, Where And Why. Det som egentligen bestämmer vad de flesta människor äter, vad som är möjligt och lämpligt att producera. 12 000 år av framgångar och misslyckanden har lärt oss vad som passar här, men inte där. Klimat, väder och jordmån, växt- och djurmaterial bestämmer det möjliga, avkastning och lönsamhet det lämpliga.