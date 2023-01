Dieselrabatt 2019

Hänger på Vänsterpartiet

Överenskommelsen hänger nu på att även Vänsterpartiet släpper fram Stefan Löfven i onsdagens statsministeromröstning, vilket långtifrån är självklart efter att C och L fått genomslag för en tydligt borgerlig politik. Särskilt svårsmält för V är skrivningen om att partiet inte ska få något inflytande över politiken under den kommande mandatperioden. Efter sitt möte med riksdagens talman i dag förklarade Sjöstedt att detta är oacceptabelt. Under de närmaste dagarna kommer han att kräva försäkringar av Stefan Löfven om att partiernas samtal och samarbeten i riksdagsutskotten kommer att fortsätta under perioden.