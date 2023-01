Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Guld. Oron är nu stor bland världens centralbanker. Många väntar på en räntesänkning av Federal Reserve i USA vilket då skulle skapa billigare pengar. Kinas centralbank har höjt sin valuta yuanen, men mindre än förväntat. Just Kinas valuta är en stressfaktor som gör att motsättningarna mellan Peking och Washington fortsätter. Det här har fått obligationsräntor att stiga men i ännu högra grad guldet. Vi läser nu 1 517 dollar per ounce och det är det högsta sedan 2013!

Vete. God fransk skörd är nu ett faktum. Tyskland har tröskat ca 80 procent av sin areal och det är ingen fara på taket där heller. Storbritannien har just börjat sin skörd och det mesta ser bra ut. Att vetepriset är lågt förvånar väl ingen. Vi undrar bara om Matifpriset ska gå under 170 euro per ton eller om den absoluta botten nu är nådd? Ett litet stöd fick vete i går då torka är ett besvärande faktum i USA även om det mest är vårvete som återstår att tröska.