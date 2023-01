Så ser grundvattennivåerna ut just nu

Små grundvattenmagasin

I hela Götaland samt i södra och västra Svealand ligger nivåerna i de små grundvattenmagasinen under eller mycket under vad som är normalt för årstiden. Även i delar av mellersta Norrland är nivåerna lägre än normalt.

Krävs mycket regn

Det skulle krävas avsevärt mycket mer nederbörd för att uppnå normala nivåer av grundvattnet i de delar av landet där de är som lägst, enligt SGU. Enskilda brunnsägare rekommenderas därför att ha koll på sin vattentillgång eftersom nivåerna normalt fortsätter sjunka en bit in på hösten.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala utom i delar av norra och mellersta Norrland. I delar av östra Götaland och östra Svealand är nivåerna mycket under de normala.