Så kan lantbrukare skydda sig mot hacktivister

- Kategori 2 riktar in sig på större företag och tar sig oftast in via mejl. Men jag tycker inte att lant- och skogsbrukare ska känna överdriven oro för den typen av brottslighet. Jag tror i stället att den sistnämnda, den idealistiska kategorin, utgör det största hotet mot lant- och skogsbrukare. Jag misstänker att djurhållare har störst risk att råka ut för djurrättsaktivister till exempel, säger Lars Dobos.