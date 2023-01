Resenärer riskerar sprida afrikansk svinpest

Den smittsamma virussjukdomen afrikansk svinpest fortsätter att spridas inom EU. Men risken att sjukdomen ska komma in i Sverige har inte ökat. Det är enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fortfarande mycket låg risk för att tamgrisar ska drabbas och låg risk för vildsvin.

– Men vi är på väg in i en period då många reser utomlands och då måste vi få ut budskapet att det är människan som utgör den största spridningsfaktorn, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

Risk för smittspridning

Den största risken för att sjukdomen ska nå Sverige är via livsmedel eller kläder och skor - inte via smittade vildsvin. I Danmark däremot har riksdagen beslutat att bygga ett 70 kilometer långt viltstängsel utmed gränsen till Tyskland. Så stor är rädslan för att smittan ska komma in i landet och äventyra såväl grisproduktion som köttbransch.