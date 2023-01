Rekordlåga grundvattennivåer

Sveriges geologiska undersökning, SGU, mäter kontinuerligt nivåerna i de svenska grundvattenmagasinen. December månads mätningar visar att nivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i nästan hela landet.