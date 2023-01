Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Trenden har vänt. Efter att antalet mjölkkor och även mängden invägd mjölk i Sverige har minskat stadigt under 2010-talet har de senaste två åren bjudit på en ökning. Under förra året fick Sverige 3000 fler mjölkkor och mängden invägd mjölk ökade med 2,5 procent jämfört med 2019. Det visar färsk statistik från Jordbruksverket.

Däremot är det oroande att antalet mjölkbönder i Sverige har halverats under 2010-talet. Och där har också nedgången fortsatt även under de två senaste åren. Från 3 174 gårdar 2019 till 3 025 förra året. En del av minskningen kan förklaras med ett generationsskifte, medan en annan förklaring förstås är den vikande lönsamheten. Det är också den som tvingar många av dem som fortsätter som mjölkbönder att utöka både sina besättningar och höja avkastningen. Och får unga, nystartade lantbrukare att välja bort mjölkproduktionen.

Mjölken går också igenom fler prövningar. Från att för ungefär en generation sedan ha betraktats som ett livselixir har den under de senaste årens klimatdebatt varit hårt ansatt i vissa grupper. Den svenska konsumtionen av dryckesmjölk har också minskat kraftigt de senaste 40 åren. Försäljningen sjönk med nästan 60 procent, från 160 liter per person 1980 till 68 liter 2019. Däremot äter och dricker vi nu större mängder förädlade mejeriprodukter än för 40 år sedan, från 14 kilo till 19 kilo per person.