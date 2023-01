Pia och Per Karlsson driver Finnbråtens Skogsfår utanför Karlstad, en medelstor svensk lammproduktion. Under torkan fick de stödutfodra sina 37 tackor och ett 80-tal lamm. De har fått köpa in extra foder, utfodringsautomater till sina beten, gödslat alla vallar en extra gång och sått in insådden igen för att säkra fodertillgången till nästa år. Bortsett från deras extrainsatta arbetstimmar har torkan kostat dem närmare 41 000 kronor. Men något krisstöd blir det inte.