Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FN varnar för att fler riskerar att dö av hungern än covid-19, att utvecklingen går bakåt i världen för första gången på 30 år. Vi, representanter för företag och organisationer som står bakom We Effect, kan intyga allvaret. Vi har tillsammans i en digital delegationsresa mött människor i Mocambique som tillhör de som drabbas hårdast av pandemins effekter. I provinsen Niassa är 43 procent av barnen undernärda.

Därför menar vi att bistånd till småskaliga bönder måste öka kraftigt. I dag går bara 2,6 procent av svenskt bistånd till jordbruk, visar en färsk rapport från We Effect och Vi-skogen. Sverige har riktat särskilda stöd till FN:s mat- och jordbruksorganisationer i spåren av pandemin. Nu behöver detta följas av tydliga och långsiktiga prioriteringar på ökad matproduktion inom det svenska biståndet. Andelen borde minst fördubblas för att hamna i nivå med det internationella genomsnittet.

Sverige kan bidra till att världen byggs tillbaka bättre efter pandemin. Det kräver vaccin. Men också ökade insatser för att skapa starka samhällen som är bättre rustade mot alla former av kriser, där inget barn behöver gå hungrigt. Att öka stödet till småskaliga bönder i länder som Moçambique är helt avgörande för detta.

Lotta Folkesson, ordförande We Effect och förbundsstyrelseledamot LRF, Erica Lundgren, VD, OK Västerbotten och representant OK-föreningarna, Helen Persson, medlemschef, Konsumentföreningen Stockholm, Anders Lago, ordförande, HSB, Britta von Schoultz, kommunikationsdirektör, Riksbyggen och Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect.