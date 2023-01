Oatly som sponsrar den tre dagar långa kött-och komjölkfria festivalen har andra år alltid passat på att ge mjölkbranschen en dänga.

Detta trots att uppstickaren redan 2015 av Marknadsdomstolen förbjöds att i sin reklam hävda att mjölk är dåligt för människor att konsumera. Det var bland annat formuleringen ”It’s like milk, but for humans” som fick Svensk Mjölk att ta steget att stämma havredryckstillverkaren.

OATLY NU: På årets Way out West gör Oatly trendsmart reklam för sin veganglass men utan att slå mot kor.

”Vem dricker egentligen mjölk?”

Men inne i den animaliefria zonen Way Out West har företaget även efter domen i sin egen monter, och runt om på festivalområdet, fortsatt att kaxigt använda komjölk som en hävstång i sin marknadsföring och framhäva bland annat klimatfördelar. Vid huvudentrén har festivaldeltagare mötts av budskapet ”Seriously, who drinks milk at a festival anyway”.

Nedtonat budskap

I år då många mjölk-och nötköttsbönder, för en kamp för överlevnaden i den extrema torkan och då upprop sprids om att konsumenter bör välja mer svenskt kött, har PR-smarta Oatly valt en låg profil och nästan upphört med att jämföra sin produkt med komjölk.

I år möts festivalens 30.000 dagliga besökare av det mer neutrala och nedtonade budskapet ”Welcome to the Gothenburg International Vegan Ice Cream Festival. På området gör Oatly trendriktig reklam för sin vegan-glass, men utan att direkt slå mot komjölken.

OATLY DÅ: WOW NO COW var en typisk PR-slogan för Oatlys havremjölksalternativ för några år sedan.

Det var endast undanskymt på baksidan av Oatlys monter som Land Lantbruks reporter under sin spaning, kunde hitta en uppsamling av tidigare års festivalreklam med mer typiskt klingande slogans som ”We don’t do ANIMALS” och ”WOW NO COW”. Och på några t-tröjor i vimlet skymtades också budskapet ”Post Milk generation”.