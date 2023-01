Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En form av minst önskvärda scenario för 2019 är förstås att mjölktillgång forsätter flöda in på hög nivå och det under en period sammanfaller med stabilt höga eller rent av stigande foderpriser om oro för torka skulle gå i repris.

Olja. Här är situationen ganska lik den som råder på mejerimarknaden. Det finns obestridligen ett överutbud av raffinerad olja och köparna kan nu tillgodose sina behov till 20 dollar lägre kostnad per fat än tidigare.

För oss bönder är det bara att tacka och ta emot. Som alltid tror en del kommentatorer att oljan kommer att falla ned till under 60 dollar per fat. Läget är under alla omständigheter så gynnsamt för oss som skall fylla våra tankar att det är klokt att följa utvecklingen noga.