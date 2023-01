Tidigare stor veteexportör

I november förra året lämnade Robert Mugabe ifrån sig makten, efter ett kuppliknande maktövertagande av militären. Nu leds landet av president Emmerson Mnangagwa. Val väntas hållas under våren.

Under landreformen i Zimbabwe, som inleddes på 1980-talet, tog staten över all mark i landet och delade sedan ut rätten att bruka den, men oftast inte till de tidigare lantbrukarna. Zimbabwe var ett mycket framgångsrikt jordbruksland, med stor produktion och export av bland annat vete. Efter landreformen sjönk produktionen drastiskt och landet har under många år varit i djup ekonomisk kris med bland annat hyperinflation.