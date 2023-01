Nu finns digital vård även för lantbruksdjur

First Vet har tidigare erbjudit veterinärvård via mobilen till husdjur och häst men nu kommer det även att bli möjligt att få digital vård och konsultation för får, nötkreatur och grisar. Enligt First Vet har videosamtal för fler djurslag varit efterfrågat länge men det är först nu genom ett samarbete med Gård & Djurhälsan som man har möjlighet att erbjuda den tjänsten.