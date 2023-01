Nej till May i svidande Brexitförlust

Premiärminister Theresa May gjorde vad hon kunde för att mana till ett ja.

– Det här är den viktigaste omröstningen som någon av oss någonsin kommer att delta i under våra politiska karriärer, sade May i sitt avslutande inlägg i underhusets debatt.

”Har en plikt”

”Det är skandalöst”

”Dåligt för landet”

Strid om nödlösning

Går för långt

Historisk förlust

Omröstningsresultatet gör Theresa May historisk. Aldrig tidigare har en brittisk regering förlorat så stort i en parlamentsomröstning. Det gamla "rekordet" innehades av Labour-premiärministern Ramsay MacDonald vars regering i oktober 1924 förlorade en omröstning med 166 rösters marginal och därefter avgick.

”Förlorat förtroendet”

Om också May nu kommer att avgå återstår att se. Läget är ovisst. Oppositionsledaren Jeremy Corbyn kräver en misstroendeomröstning, som kan komma att hållas redan på onsdagen.

Nyval eller no deal?

Theresa May tar ändå strid, räknar med att klara av misstroendeomröstningen och tänker sedan tala med tunga parlamentsledamöter om vad som nu kommer att ske.

Senast på måndag måste May berätta för parlamentet vad hon tänker göra. En av hennes talesmän uppger för Reuters att May fortsatt räknar med att lämna EU den 29 mars, även om det finns en möjlighet att be om förlängd förhandlingstid.