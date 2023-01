”Nära årshögsta för mjölkpriset”

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Mjölk. Såväl den tyska som den franska mjölkinvägningen har minskat, när även euron varit låg en längre tid så har priset på skummjölkspulver varit i stigande ett bra tag. När nu dessutom Fonterra steg senast så är det inte förvånande att kontraktspriset på Eurex är nära nog årshögsta. Det skulle inte förvåna om vi får se kurs på över 1 800 euro per ton framöver.

Tack vare den låga euron så har det varit relativt lätt att sälja pulver från EUs interventionslager. Det här plus den nya optimismen på Fonterra är förstås gynnsamt för vidare prisutveckling på mjölk även i Sverige.

Gödning. N 27 fortsätter att stiga i Tyskland men under ett tydligt utplanande förlopp och man kan undra om N 27 får svårt att attrahera köpare när urean nu har fallit så markant. Det är inga små belopp det handlar om när prisfallet gått från 325 dollar per ton till 271 dollar per ton. För oss som inte köpt det fulla behovet för vårens gödsling inger det här ett litet hopp om att när toppen nu är nådd kanske det rent av kommer ett visst prisfall också.