”Motstridiga tecken när det gäller mjölkpriset”

Just den kraften kommer i så fall också att ge en mycket bra grovfoderskörd och då stiger mjölkavkastningen i samma svep. Så, eller ungefär så, resonerar Friesland Campina och varnar för att en reell uppgång i mjölkproduktionen med säg 3 procent kommer att vara ett hinder för, i varje fall en stor, mjölkprisuppgång.

Jag har bara hört den här varningen komma från just Friesland Campina men det är ett mejeriföretag som kan sin bransch så det finns goda skäl för oss att ta den signalen på allvar alltmedan vi forsätter att följa prisutvecklingen på både Fonterras auktioner och den futurehandel som förekommer på Eurexbörsen.

Det finns också tecken som tyder på ett sent vårbruk i USA och då ökar alltid sojan på majsens bekostnad. Just nu pekar mycket på att årets svenska rapsskörd skall lagras in och säljas på en tillfällig pristopp som i dagsläget inte går att förutse, men väl att chansa på.