Mjölkgårdar kan spara pengar på energilagring

Tre batterier

Mjölkbönderna Eva Molin och Henrik Johansson har kunnat använda tekniken under ett år. Vattenfall har installerat tre batterier som är ansluta till elnätet och gårdens befintliga solcellsanläggning. Batterierna har en total lagringskapacitet på 30 kilowattimmar och solcellsanläggningen har en installerad maxeffekt på 12,5 kilowatt.

Mycket el

– Vi förbrukar mycket el under morgnar och kvällar när mjölken ska kylas, och då kan batterierna komma till nytta eftersom solcellerna inte levererar så mycket. Vår förhoppning är att det kan bli en bra lösning, både för ekonomin och för miljön, säger Eva Molin.

• Ett nätuppkopplat batterisystem kan både laddas via solcellsanläggningen och elnätet.

Batterier billigare

Jämnare effekt

Sälja el

Sparar tusenlappar

– Det motsvarar med aktuella nättariffer en besparing på drygt 4 000 kronor per år. Gården bör också kunna dra nytta av att energilagret kan laddas under tidpunkter när elen är som billigast. Detta handlar dock om en mindre besparing, kanske upp till en tusenlapp per år.