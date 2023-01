Under andra halvan av 2017 började mjölkpriserna stabilisera sig. Enligt LRF Mjölks statistik minskade den totala mjölkinvägningen med 1,7 procent under året jämfört med 2016. Men man såg också att den negativa trenden vändes uppåt.

”Svårt att investera”

Räcker inte för att återhämta sig

Att priset till bönderna gick upp under 2017 gav många mjölkbönder andrum efter det oerhört tuffa perioden under 2016, då mjölkpriset var rekordlågt. Men enligt organisationen Sveriges mjölkbönder skulle mjölkpriset behöva ligga på minst 420 öre per kilo under en femårsperiod för att gårdarna ska kunna återhämta sig helt efter tiden med den låga ersättningen.