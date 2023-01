Åkermarksprisrapporten, framtagen av LRF Konsult, har summerat företagets försäljningar av åkermark under 2018. Riksgenomsnittet för priser på åkermark sjönk med 4 procent till 134 000 kronor per hektar. För den mest bördiga marken som finns i delar av Skåne och Östergötland (region 1) har priset sjunkit med 7 procent till 324 000 kronor per hektar.

Marknaden stabiliserar sig

– 2016 nådde priset för den bästa åkermarknaden ännu en gång nya toppnivåer. Att vi nu ser en viss avmattning tolkar jag som att marknaden stabiliserar sig vilket känns sunt, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF Konsult.

Enligt Markus Helin har marknaden för åkermark fungerat väl under 2018, men prisbilden varierar kraftigt kring medelvärdet. Inte minst gäller det den mest attraktiva marken. Tre fjärdedelar av LRF Konsults förmedlade åkerareal av den mest bördiga marken såldes för mellan cirka 200 000 kronor per hektar och 400 000 kronor per hektar med toppnoteringar på över 500 000 kronor per hektar. Hur dyr åkermarken blir beror på om det är konkurrens om den.

Prisbilden för åkermark i de övriga bördighetsklasserna har både sjunkit och ökat i pris. Till exempel har den näst mest bördiga marken (region 2) ökat med 5 procent till 208 000 kronor per hektar medan åkermark i region 3 har sjunkit med 8 procent till 139 000 kronor per hektar. Den minst bördiga åkermarken som återfinns i Norrland (region 5, Norrland) har stiigt 3 000 kronor till 22 000 kronor per hektar.

Strategi för framtiden

Det är framför allt de som redan äger åkermark som köper till mer. 2018 hade 91 procent av köparna redan åkermark.

– Förutom att detta är något slags kvitto på att lantbrukare har en framtidstro och en strategi för tillväxt är det också så att den lantbrukare som förvärvar mer åkermark har möjlighet att sprida fasta kostnader på en större brukningsenhet. Man får helt enkelt stordriftsfördelar.

LRF Konsults bedömning är att prisbilden för åkermark kommer att vara fortsatt stabil, men med stora fluktuationer.