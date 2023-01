Marknadsutvecklingen under första halvåret 2018 för svensk kött och matfågel liknade i stort sett förra årets. Vi svenskar har blivit mer restriktiva i vårt köttätande.

Nötkött ökar mest

Totalt minskar köttätandet

Totalt sett äter vi allt mindre kött. 2017 sjönk köttförbrukningen med 2,2 kg per person, vilket är den största minskningen sedan 1990 och under första halvåret i år har minskningen fortsatt med cirka 1,5 procent. Framför allt är det importerat kött vi i högre utsträckning ratar. Både importen och exporten av kött minskade under första halvåret i år. Den minskade exporten kan förklaras med att mer av det svenska köttet säljs på den inhemska marknaden. Exporten av matfågel ökade däremot.