Medarbetarna viktigaste resursen på Esplunda gård

”Tufft, men ska ske med lönsamhet”

Det optimistiska och långsiktiga synsättet är själva fundamentet för hela verksamheten på Esplunda. Per Nilsson gick in i företaget 1998 och drev släktgården tillsammans med sin far till 2010. Efter faderns bortgång är Per Nilsson ensam ägare till fastigheterna. Via målmedveten expansion har det blivit en företagskoncern med stor bredd.