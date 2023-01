John Deere fortsatt i topp

I det lilla formatet är Claas årets vinnare, den halvfärdiga säljorganisationen lyckades öka marknadsandelen från 1,3 till 3,1 procent. Även Kubota ökade. Enligt Stregi AB registrerades 3 024 jordbrukstraktorer under 2017, 6,5 procent färre än 2016.

Traktorerna blir även allt starkare. I fjol minskade andelen traktorer med motoreffekter under 110 hk från 36 till 32 procent. Där har Valtra varit stora men här tappade märket rejält – från 11 till 6 procentenheter av totalmarknaden. I stället ökade New Holland och MF. Andelen traktorer med 110–120 hk har länge ökat, även i fjol. Här är Massey Ferguson och Valtra starka medan New Holland tappade.