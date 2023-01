Som reglerna ser ut idag måste vildsvinskött säljas via en vilthanteringsförläggning. Nu vill regeringen underlätta för konsumenterna att få tag på vildsvinskött och för jägarna att få ut det på en marknad, och samtidigt behålla livsmedelssäkerhet.

Vill ha tyskt system

– Det är jättebra att regeringen lyssnar, men jag kan inte se att nya regler kan komma på plats förrän långt in i 2020. Det är olyckligt och vi kommer att vara tydliga med att det är olämpligt lång tid. Det tyska systemet där varje jägare har ett certifieringsnummer fungerar bra och borde inte ta så lång tid att sätta i system.

Enligt en beräkning som SLU gjort så kostar viltskadorna 1,1 miljard per år. Kostnaderna skiljer sig mellan olika län och värst drabbat är Kronobergs län där kostnaderna är 70 000 per drabbad gård. Vildsvinsskadorna består i foderförlust, att det kommer in jordbakterier i ensilage och maskinskador. Framförallt är det vallodlarna som tar mest stryk.