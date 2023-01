Lästips för alla tekniknördar

Flesta moderna maskiner med

Exempel finns för de flesta maskiner på ett modernt lantbruk. I år bygger de på dieselpriset 11,00 kronor per liter efter återbetalning av koldioxidskatt. Det motsvarar ett pumppris på 15,54 kr/liter inklusive moms.

Olika uträkningar

Häftet bygger på timkostnadsberäkningar. Men ibland är det enklare att räkna per hektar. Därför finns exempel på hur kostnaden per hektar för olika väl utnyttjade maskiner samt totalkostnaden för arbetet, inklusive traktor, förare och bränsle per hektar.