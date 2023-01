Lantmännens poolpriser fastställda

Högt pris på knapp spannmål

Många lantbrukare har inte kunnat leverera det antal ton som de skrev Poolkontrakt med Lantmännen på. Kooperativet har därför tvingats köpa in många ton från utlandet till minst lika höga priser som de betalar till bönderna.

För maltkorn i Pool 1 betalar Lantmännen i östra Sverige 2 070 kronor per ton, medan kvarnvete värderas till 1 830 kronor och foderkorn 1 750 kronor per ton. Priserna är slutpriset för spannmål levererad till Lantmännen under poolperiod 1 (höst) och inkluderar delbetalning och teckna tidigt-premie. Eventuella kvalitetstillägg tillkommer.