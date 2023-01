Lantmännen förlorar på etanolen

– Ett avsevärt lägre etanolpris har påverkat första tertialets resultat negativt, men frånsett detta så fortsätter våra affärer att utvecklas enligt plan, säger Per Olof Nyman, Lantmännens koncernchef i ett pressmeddelande.

Sjunkande etanolpris boven i dramat

Det lägre resultatet förklaras av att etanolpriset har sjunkit kraftigt. I början av 2017 var priset uppåt 650 euro per kubikmeter. Nu är priset under 450 euro per kubikmeter.